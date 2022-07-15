Denizli'de kaybolan zihinsel engelli kadın "drone" desteğiyle bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesinde kaybolan 51 yaşındaki zihinsel engelli kadın, AFAD ekiplerinin drone ile yaptığı arama sonucu bulundu.
Türlübey Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı dağlık alandaki çadırdan sabah ayrılan Hatice Özen'den haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ile AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Özen'in gidebileceği alanlarda çalışma yapan AFAD ekipleri, bölgeyi havadan da drone ile taradı.
Ekipler, yaklaşık 8 saatlik çalışma sonrası Özen'in bulunduğu yeri drone desteğiyle tespit etti.
Özen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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