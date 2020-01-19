Denizli'de kayınpederinin tüfekle vurduğu kişi öldü - Son Dakika
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Denizli'de kayınpederinin tüfekle vurduğu kişi öldü

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Denizli'de kayınpederinin tüfekle vurduğu kişi öldü, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.


Alınan bilgiye göre, 1200 Evler Mahallesi 2030 Sokak'ta bir apartmanda yaşayan Ramazan D. (59) ile evine çağırdığı damadı Gezer Çümen (32) arasında tartışma çıktı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan D, evdeki pompalı tüfekle Gezer Çümen'e ateş etti.


Göğsünden yaralanan 1 çocuk babası Çümen, kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.


Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan D'yi gözaltına aldı.


Zanlının polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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