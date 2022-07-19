Denizli'de kayıp 2 çocuk aranıyor - Son Dakika
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Denizli'de kayıp 2 çocuk aranıyor

19.07.2022 10:52

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, dün ortadan kaybolan Rafet Ergen (9) ve Hakkı Bardan (11) için bölgede arama çalışması başlatıldı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, dün ortadan kaybolan Rafet Ergen (9) ve Hakkı Bardan (11) için bölgede arama çalışması başlatıldı. İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri 2 çocuğu, en son görüldüğü sulama kanalında arıyor.

Çivril ilçesinin Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Rafet Ergen ve Hakkı Bardan dün saat 15.00 sıralarında ortadan kayboldu. Çocukların akşam eve dönmemesi üzerine aileleri jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, bir kişinin çocukları sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesiyle, çalışmalar burada yoğunlaştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Su altı Arama Kurtarma ekibi başta olmak üzere AFAD ekipleri, kanalda çalışma başlattı. Balık adamlar kanala girerek aramalarını gece boyunca sürdürdü.Kıralan bölgesinde çocuklara ulaşılamayınca çalışmalar kanalın akış yönündeki Baklan ilçesinde devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Kıralan, İtfaiye, Çivril, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de kayıp 2 çocuk aranıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de kayıp 2 çocuk aranıyor - Son Dakika
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