Çivril ilçesinin Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Rafet Ergen ve Hakkı Bardan dün saat 15.00 sıralarında ortadan kayboldu. Çocukların akşam eve dönmemesi üzerine aileleri jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, bir kişinin çocukları sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesiyle, çalışmalar burada yoğunlaştı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, dün ortadan kaybolan Rafet Ergen (9) ve Hakkı Bardan (11) için bölgede arama çalışması başlatıldı. İtfaiye , AFAD ve jandarma ekipleri 2 çocuğu, en son görüldüğü sulama kanalında arıyor.

Kaynak: DHA

Kıralan, İtfaiye, Çivril, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de kayıp 2 çocuk aranıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.