Denizli'de kayıp alzaymır hastası bulundu - Son Dakika

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kayıp ihbarı üzerine aranan alzaymır hastası, sabaha karşı evine döndü.
Ören Mahallesi'nde Mevlüt Koray'dan (73) akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
AFAD ve jandarma ekiplerince alzaymır hastası Koray'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin arama çalışmalarına devam ettiği sırada Mevlüt Koray eve döndü.
Koray'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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