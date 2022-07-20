Denizli'de kayıp çocuklardan Hakkı'nın cansız bedenine ulaşıldı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de kayıp çocuklardan Hakkı'nın cansız bedenine ulaşıldı (2)

20.07.2022 18:42
Denizli'de kayıp çocuklardan Hakkı'nın cansız bedenine ulaşıldı (2)

KAYIP RAFET'İ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORDenizli'nin Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde önceki gün ortadan kaybolan iki arkadaştan Hakkı Bardan'ın sulama kanalında cansız bedenine ulaşılmasından sonra ekipler, Rafet Ergen için arama- kurtarma çalışmasına yoğunlaştı.

KAYIP RAFET'İ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Denizli'nin Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde önceki gün ortadan kaybolan iki arkadaştan Hakkı Bardan'ın sulama kanalında cansız bedenine ulaşılmasından sonra ekipler, Rafet Ergen için arama- kurtarma çalışmasına yoğunlaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlar ve Ergen'in ailesi ile yakınları da arama çalışmalarına destek veriyor. Jandarma, AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının arama- kurtarma çalışmaları kanal ve çevresindeki geniş bir alanda sürdürülüyor. AFAD ekipleri hem karadan hem havadan dron ile arazide arama çalışmaları yürütürken, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın iz takip köpekleri ve komando bölüğü de ana sulama kanalı başta olmak üzere kanaletler ve kurutma kanalları boyunca arama çalışmaları yapıyor.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,


YORUMLAR
500
Denizli'de kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni 41 saat sonra bulundu Denizli'de kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni 41 saat sonra bulundu Haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı (2) Haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı (2)
Kaynak: DHA

Jandarma, Kıralan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de kayıp çocuklardan Hakkı'nın cansız bedenine ulaşıldı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:15 Otobüs durağında bekleyen kadına cinsel organını gösteren FETÖ'den ihraç edilen eski polis tutuklanarak demir parmaklıkların arkasına yollandı
18:13 Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: 1500 dakika forma giyerse 17,5 milyon euro, giymezse 5 milyon euroya serbest kalabilecek
17:58 Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
17:37 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
17:14 Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
17:02 Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı
16:59 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi
16:48 AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 18:46:21. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de kayıp çocuklardan Hakkı'nın cansız bedenine ulaşıldı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement