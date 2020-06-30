Denizli'de kayıp genç bir gün sonra bulundu - Son Dakika

Kuzeninin yanından ayrıldıktan sonra dayısının evine dönmeyen S.İ. için yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Pamukkale ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan yüzde 50 engelli 17 yaşındaki S.İ, bir süredir kaldığı Acıpayam'ın Gümüş Mahallesi'ndeki dayısının evinden dün akşam saatlerinde kuzeniyle Yazır Mahallesi'ne gitti.

Denizli 'nin Acıpayam ilçesinde kaybolan yüzde 50 zihinsel engelli 17 yaşındaki S.İ, bir gün sonra bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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