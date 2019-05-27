Son Dakika Haberleri: Denizli'de kayıp ihbarı yapılan avukat aranıyor

Denizli'de kayıp ihbarı yapılan avukat aranıyor

1 saat önce

Denizli'de 40 gündür haber alınamayan avukat Burhan Ünal aranıyor.

Denizli'de kayıp ihbarı yapılan avukat aranıyor, System.String[]
Denizli'de 40 gündür haber alınamayan avukat Burhan Ünal aranıyor.
Merkezefendi ilçesinde 17 Nisan'da çocuğunu okula bıraktıktan sonra bir daha haber alınamayan Denizli Barosuna kayıtlı avukat Burhan Ünal'ı (52) arama çalışmaları sürüyor.
Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, Ünal'ın otomobili ve cep telefonu Pamukkale Üniversitesinin otoparkında bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:58 Kaynak: AA
Merkezefendi, Denizli, Güncel
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