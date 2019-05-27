Denizli'de kayıp ihbarı yapılan avukat aranıyor
1 saat önce
Denizli'de 40 gündür haber alınamayan avukat Burhan Ünal aranıyor.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:58 Kaynak: AA
'de 40 gündür haber alınamayan avukat Burhan Ünal aranıyor. Merkezefendi
ilçesinde 17 Nisan'da çocuğunu okula bıraktıktan sonra bir daha haber alınamayan Denizli Barosuna kayıtlı avukat Burhan Ünal'ı (52) arama çalışmaları sürüyor.
Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, Ünal'ın otomobili ve cep telefonu Pamukkale
Üniversitesinin otoparkında bulunmuştu.
Erdoğan'ın Sözlerini "Canına Okumuşsun" Diyerek Eleştiren Oğuz Haksever'den Açıklama Geldi
Enerji Bakanı Dönmez: Seçim Sürecini Riske Atmayacak Şekilde Tüm Tedbirleri Aldık
Ekrem İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 27 Mayıs Paylaşımı
Salep Soğanı Toplayan 4 Kişiye 240 Bin Lira Ceza Kesildi