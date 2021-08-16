Denizli'de kayıp ihbarı yapılan avukat ölü bulundu - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kayıp ihbarı yapılan avukat, apart dairede ölü bulundu.

Denizli Barosu avukatlarından Yusuf Oğuz'dan (41) haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

Yapılan araştırmada Oğuz'un en son Kuşpınar Mahallesi'ndeki bir apartta kaldığı tespit edildi.

Eve giren ekipler, Oğuz'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrollerde Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kalp rahatsızlığı olduğu ve ilaç kullandığı öğrenilen Yusuf Oğuz'un cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.