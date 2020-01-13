Denizli'de kayıp olarak aranan genç, parkta ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de kayıp olarak aranan genç, parkta ölü bulundu - Son Dakika

Denizli'de kayıp olarak aranan genç, parkta ölü bulundu

7 saat önce

Denizli'nin Kale ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki gencin cesedi, Pamukkale ilçesindeki bir çocuk parkında bulundu.

Denizli'de kayıp olarak aranan genç, parkta ölü bulundu, System.String[]

Denizli'nin Kale ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki gencin cesedi, Pamukkale ilçesindeki bir çocuk parkında bulundu.

Kervansaray Mahallesi'ndeki bir çocuk parkının içinde bulunan yapay şelalenin bakımını yapan görevliler, beton zeminde hareketsiz yatan bir erkek görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini tespit ettiği kişinin Kale ilçesinde kayıp olarak aranan Kerem Kartiz (17) olduğu belirlendi.

Ceset, yapay şelaleden çıkartılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kartiz'in cesedinin yanında 2 tane çakmak gazı tüpü bulunduğu öğrenildi.

Pamukkale, Denizli, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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