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Denizli'de kayıp olarak aranan kişi uçurumda ölü bulundu - Son Dakika

Denizli'de kayıp olarak aranan kişi uçurumda ölü bulundu

17.02.2022 22:25
Denizli'de kayıp olarak aranan kişi uçurumda ölü bulundu

Denizli'de 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişi, Çardak ilçesinde uçuruma devrilen otomobilde ölmüş halde bulundu.

Denizli'de 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişi, Çardak ilçesinde uçuruma devrilen otomobilde ölmüş halde bulundu.

Gemiş Mahallesi yakınlarında bir kişinin uçurumdan düşen otomobilin içinde hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Araştırma sonucu cesedin, 15 Şubat'ta kent merkezinde kayıp ihbarında bulunulan Tolga Erkan'a (39) ait olduğu belirlendi.

Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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Denizli, Gemiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de kayıp olarak aranan kişi uçurumda ölü bulundu - Son Dakika


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