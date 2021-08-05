Denizli'de kayıp vakası iki oldu! 15 gündür haber alınamayan Aleyna'nın ardından bugün de 18 yaşındaki Nadire kayıplara karıştı - Son Dakika

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Irgıllı Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan 18 yaşındaki genç kız ortadan kayboldu. Edinilen bilgiye göre; Çivril ilçesine bağlı Irgıllı Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan 18 yaşındaki Nadire Tanrıkulu ismindeki genç kız, sabah saatlerinde ailesi uyurken bir şey demeden evden çıktı ve bindiği minibüs ile Denizli Otogarına geldi. Genç kızdan bu andan itibaren haber alınamadı. Ailesi, genç kızın yerini bilen veya görenlerin jandarma ya da polise bildirmesini istedi.

16 YAŞINDAKİ ALEYNA'NIN AİLESİ YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Öte yandan Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde ailesiyle birlikte ikamet eden 16 yaşındaki Aleyna Altıner'den de 15 gündür haber alınamıyor. "Canım sıkıldı arkadaşlarımın yanına gidiyorum" dedikten sonra evden ayrılan ve sırra kadem basan genç kızın bulunması için ailesi yardım istedi.