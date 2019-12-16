Denizli'de Kaymakamın oğlunun öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Denizli'de Kaymakamın oğlunun öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı

6 saat önce

Halen Avcılar Kaymakamı olarak görev yapan Kemal İnan'ın bir oğlunun ölümü, iki oğlunun yaralanmasıyla sonuçlanan Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bıçaklı kavgaya ilişkin cumhuriyet savcısı, suça sürüklenen 6'sı tutuklu 8 çocukla ilgili iddianamesini tamamladı.

Denizli'de Kaymakamın oğlunun öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı, System.String[]

Halen Avcılar Kaymakamı olarak görev yapan Kemal İnan'ın bir oğlunun ölümü, iki oğlunun yaralanmasıyla sonuçlanan Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bıçaklı kavgaya ilişkin cumhuriyet savcısı, suça sürüklenen 6'sı tutuklu 8 çocukla ilgili iddianamesini tamamladı.

İddianamede, 25 Haziran'daki olayda hayatını kaybeden Safa Akif İnan (15) ile B.Ç. (14) arasında "kız meselesi" nedeniyle münakaşa çıktığı, sosyal medyada karşılıklı hakaret ve küfürleşmenin ardından iki grubun Çamlaraltı Mahallesi'nde buluştuğu belirtildi.

Olayda yaralanan Ahmet Burak İnan'ın (21) iki grubu yatıştırmaya çalıştığı, buna karşın B.K'nin (16) Safa Akif İnan'ı bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi. Olayda Ahmet Burak İnan'ın bıçakla, Mehmet Buğra İnan'ın (21) da darbedilerek yaralandığı belirtildi.

İddianamede B.K, B.Ç, K.E. (16), A.S.K. (15), K.B. (16), İ.S. (17), F.A.B. (14) ve K.O'nun (14) 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame çocuk ağır ceza sıfatıyla Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde 25 Haziran'da iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, bir süre önce Denizli Vali Yardımcılığından Gemlik Kaymakamlığına oradan da Avcılar Kaymakamlığına atanan Kemal İnan'ın çocuklarından Safa Akif İnan ve Ahmet Burak İnan bıçakla, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralanmıştı.

Yaralılardan Safa Akif İnan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Akif İnan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:02 Kaynak: AA
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