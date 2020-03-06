Denizli'de kaymakamın oğlunun öldüğü kavgaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de kaymakamın oğlunun öldüğü kavgaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika

Denizli'de kaymakamın oğlunun öldüğü kavgaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi

6 saat önce

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın bir oğlunun ölümü, iki oğlunun yaralanmasıyla sonuçlanan, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bıçaklı kavgaya ilişkin davada, hazırlanan ek iddianameyle tutuksuz yargılanan suça sürüklenen 3 çocuk savunma yaptı.

Denizli'de kaymakamın oğlunun öldüğü kavgaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi, System.String[]

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın bir oğlunun ölümü, iki oğlunun yaralanmasıyla sonuçlanan, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bıçaklı kavgaya ilişkin davada, hazırlanan ek iddianameyle tutuksuz yargılanan suça sürüklenen 3 çocuk savunma yaptı.

Çocuk Ağır Ceza sıfatıyla, Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde suça sürüklenen 6'sı tutuklu 11 çocukla ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Sanıklar, sanık ve müşteki avukatları ile sanıkların anne ve babalarının salona alındığı duruşma, sanıkların yaşının küçük olmasından dolayı kapalı gerçekleştirildi.

Duruşmada, davaya ilişkin geçen ay Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan ek iddianameyle tutuksuz yargılanan suça sürüklenen çocuklardan M.K.B. (16), E.S. (15) ile B.E'nin (16) ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Kız öğrencinin tanık olarak dinlendiği öğrenilen duruşmada, tutuklu çocukların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, davayı 16 Haziran'a erteledi.

Bu arada geçen ay hazırlanan ek iddianamede, cinayet dosyası iştiraklerinden A.S.K'yi olay yerine çağıran M.K.B, cinayete iştirak sanıkları B.Ç. ile K.E'yi tanıştıran B.E. ile K.E'nin kendisine ait bıçağı saklaması için verdiği öne sürülen E.S'nin ifadelerine yer verildi.

Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde 25 Haziran 2019'da iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, bir süre önce Denizli Vali Yardımcılığından Gemlik Kaymakamlığına oradan da Avcılar Kaymakamlığına atanan Kemal İnan'ın çocuklarından Safa Akif İnan ve Ahmet Burak İnan bıçakla, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralanmıştı.

Yaralılardan Safa Akif İnan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından B.Ç, K.E. (16), A.S.K. (15), K.B. (16), İ.S. (17), B.K, K.O. ve F.A.B. (15) gözaltına alınırken, hazırlanan ek iddianameyle B.E. (16), M.K.B. (16), E.S. (15) hakkında da çocuğu kasten öldürmek suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Davada, suça sürüklenen çocuklardan B.Ç, K.E. (16), A.S.K. (15), K.B. (16), İ.S. (17) ve B.K. tutuklu, K.O, B.E. (16), M.K.B. (16), E.S. (15), F.A.B. (15) tutuksuz yargılanıyor. Suça sürüklenen çocukların, çocuğu kasten öldürmek suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs yakalandı
Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor Türkiye'de 2019 yılında şiddet gören 474 kadın öldürüldü İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik küstah sözlerine yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 03:43:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de kaymakamın oğlunun öldüğü kavgaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]