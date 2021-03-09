Kaynak makinesinin içine sakladığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Narkotik köpeği Chako'nun da kullanıldığı aramada bagajda bulunan kaynak makinesinin içine gizlenmiş 517 gram metamfetamin ele geçirildi.

Denizli 'de kaynak makinesinin içine 517 gram metamfetamin saklayan kişi tutuklandı.

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