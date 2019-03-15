Son Dakika Haberleri: Denizli'de Kaza; Bariyer, Otomobile ve Sürücünün Karnına Saplandı

Denizli'de Kaza; Bariyer, Otomobile ve Sürücünün Karnına Saplandı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Osman Yüksel'in (21) kontrolünden çıkan otomobil, dönerek, bariyerlere çarptı.

Denizli'de Kaza; Bariyer, Otomobile ve Sürücünün Karnına Saplandı, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Osman Yüksel'in (21) kontrolünden çıkan otomobil, dönerek, bariyerlere çarptı. Bariyerin araca ve Yüksel'in karnına saplandığı kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Ağır yaralanan Yüksel'in, hastanede tedaviye alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus kavşağından Üçgen kavşağı yönüne, yan yoldan giden Osman Yüksel yönetimindeki 20 AY 999 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, dönerek, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer, otomobile ve sürücü Yüksel'in karnına saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yüksel'e, sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İtfaiye ekibinin sıkıştığı yerden çıkardığı Yüksel, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde; sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yan dönen otomobilin bariyerlere çarptığı ve bariyerin de araca saplandığı anlar yer aldı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:18 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobili Delip İçeri Giren Demir Bariyer, Sürücünün Karnına Saplandı Tem'de Otoyolu Hadımköy Gişelerde Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Çavuşoğlu, Canlı Yayında AB Temsilcisi'ni Yerin Dibine Soktu: PKK'yı Aklama Çalışması Var Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 13:38:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de Kaza; Bariyer, Otomobile ve Sürücünün Karnına Saplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]