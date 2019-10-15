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Denizli'de kaza geçiren polis memuru şehit oldu

17 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde önceki gün görevi başında kaza geçiren polis memuru Yücel Başpınar, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Denizli'de kaza geçiren polis memuru şehit oldu, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde önceki gün görevi başında kaza geçiren polis memuru Yücel Başpınar, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.


Barbaros Caddesi'nde 13 Ekim'de devriye gezen Süleyman Topaloğlu idaresindeki 20 A 7551 plakalı ekip aracı ile Aykut M'nin kullandığı 20 DM 567 plakalı otomobilin Yunus Emre Caddesi kavşağında çarpışması sonucu ağır yaralanan Başpınar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki (PAÜ) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından serbest bırakılan ve 1,33 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Aykut M'nin yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.


Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, şehit polisin hastanedeki ailesine başsağlığı diledi.


Başpınar için emniyet müdürlüğünde tören düzenleneceği belirtildi.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:04 Kaynak: AA
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