Denizli'de kaza yapan ambulanstaki bebeğin babasından sağlık çalışanlarına teşekkür - Son Dakika

Denizli'nin Honaz ilçesinde ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ambulansta bulunan bebeğin babası Yusuf Arslan, oğlunu kaza anında kucaklarından düşürmeyen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında ambulansta bulunan anne ve bebeği ile ambulans görevlilerinin tedavileri Denizli Devlet Hastanesinde sürüyor. Servis minibüsünün sürücüsü ile yaralılar ise taburcu edildi.

Tekstil işçisi baba Yusuf Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni doğum yapan eşinin fenalaşması üzerine Denizli'ye sevk kararı alındığını ve bu nedenle eşi ve bebeğinin ambulansta olduğunu dile getirdi.

Kaza anında sağlık görevlilerinin zarar görmemesi için bebeği kucaklarından bir an bırakmadığını öğrendiğini aktaran Yusuf Arslan, şöyle dedi:

"Ambulanstaki sağlık çalışanları, kaza anında bebeğimi hayatları pahasına kucakta tutarak kendi vücutlarını çarpmalara karşı siper ederek yara almasını engellemiş. Oğlumu kucaklarında tutup, üzerine kapanarak herhangi bir darbe gelmemesini sağlamışlar. Gerekenin en iyisi yapmışlar. Eşim ameliyat edildi ve sağlık durumu iyiye gidiyor. Bebeğimiz de yeni doğduğu için hastanede tedavisi sürüyor. Bebeğin durumu gayet iyi. Adını 'Miraç' koymayı düşünüyoruz. Heyecan, mutluluk, korku hepsini art arda yaşadık. Sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum."

Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda, tekstil işçilerini taşıyan Sacit Tozlutepe idaresindeki 20 S 0110 plakalı servis minibüsü, kavşaktan dönmeye çalışan Sultaniye Kaplan yönetimindeki 20 DC 112 plakalı ambulansla çarpışmıştı. Kazada, bir süre önce dördüncü çocuğunu dünyaya getiren 38 yaşındaki Özlem Arslan ile bebeğinin de aralarında bulunduğu 14 kişi yaralanmıştı.