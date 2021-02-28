Denizli'de kaza yapan motosikletin sürücüsü 800 metre ileride ölü bulundu - Son Dakika

Denizli'de kaza yapan motosikletin sürücüsü 800 metre ileride ölü bulundu

28.02.2021 04:13
Denizli'de kaza yapan motosikletin sürücüsü 800 metre ileride ölü bulundu, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaza yapan motosikletin sürücüsünün cesedi kazanın olduğu bölgeden 800 metre ileride bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaza yapan motosikletin sürücüsünün cesedi kazanın olduğu bölgeden 800 metre ileride bulundu.

Üçgen mevkisinde yol kenarında motosiklet olduğu ihbarı üzerine bölgeye trafik polisleri geldi. Ekipler, yol kenarında 20 V 6593 plakalı motosiklet ile yemek şirketinde kuryelik yapan Enes Dailli'nin (26) telefonunu buldu.

Olay yerinde bulunan başka bir plakadan motosikletle bir aracın kaza yaptığını değerlendiren polis ekipleri, Dailli'yi aramaya başladı.

Ceset 800 metre ileride bulundu

Öte yandan kaza yerine yaklaşık 800 metre ileride Dokuzkavaklar Mahallesi 2045 Sokak'ta yerde yatan bir kişiyi gören bekçiler, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin motosiklet sürücüsü Dailli olduğu tespit edildi.

Kazaya karıştığı değerlendirilen diğer aracı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Münir Karaloğlu, Pamukkale, Denizli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de kaza yapan motosikletin sürücüsü 800 metre ileride ölü bulundu - Son Dakika


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