Denizli'de kaza yapan motosikletin sürücüsü 800 metre ileride ölü bulundu - Son Dakika

Öte yandan kaza yerine yaklaşık 800 metre ileride Dokuzkavaklar Mahallesi 2045 Sokak'ta yerde yatan bir kişiyi gören bekçiler, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde bulunan başka bir plakadan motosikletle bir aracın kaza yaptığını değerlendiren polis ekipleri, Dailli'yi aramaya başladı.

Üçgen mevkisinde yol kenarında motosiklet olduğu ihbarı üzerine bölgeye trafik polisleri geldi. Ekipler, yol kenarında 20 V 6593 plakalı motosiklet ile yemek şirketinde kuryelik yapan Enes Dailli'nin (26) telefonunu buldu.

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