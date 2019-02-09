Denizli'de Kaza Yapan Otomobil İkiye Bölündü: 4 Yaralı
45 dakika önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Denizli'den Çameli
yönüne giden Ramazan Demirkaya yönetimindeki 20 E 1952 plakalı otomobil, Aligöz mevkisinde karşı yönden gelen Ozan Gül'ün kullandığı 20 AAL 270 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 20 E 1952 plakalı otomobilin ikiye bölündüğü kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Ekiplerce sıkıştıkları araçlardan çıkartılan yaralılar, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kara yolunda ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:00 Kaynak: AA
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