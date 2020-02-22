Denizli'de kazada ölen kadının sezaryenle alınan bebeği de yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Denizli'de kazada ölen kadının sezaryenle alınan bebeği de yaşamını yitirdi

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin refüjdeki ağaca çarparak yoldan çıkması sonucu ölen 8 aylık hamile kadının sezaryenle alınan bebeği de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'de kazada ölen kadının sezaryenle alınan bebeği de yaşamını yitirdi, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin refüjdeki ağaca çarparak yoldan çıkması sonucu ölen 8 aylık hamile kadının sezaryenle alınan bebeği de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki kazada hayatını kaybeden Figen Kazancıo'nun (27) adının verildiği bebek, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yenidoğan bakım ünitesinde kuvöze alındı. Bebek, müdahaleye rağmen hayata tutunamadı.

Muammer Kazancıo ile 1,5 yıl önce evlenen Figen Kazancıo'nun 8 aylık dünyaya gelen bebeği Elif Figen, Kale ilçesine bağlı Alanyurt Mahallesi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Şaban Damgacı yönetimindeki 06 AK 9828 plakalı otomobil, 11 Şubat'ta sabaha karşı Fevzi Çakmak Bulvarı'nda önce bariyere, sonra refüjdeki ağaca çarpmıştı. Kazada sürücü Damgacı, eşi Özge ve oğlu Murat Damgacı ile akrabaları Figen Kazancıo, Muammer Kazancıo ve Hüsne Aslan yaralanmıştı.

Yaralılardan 8 aylık hamile Figen Kazancıo, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, bebeği ise sezaryenle alınarak yoğun bakımda tutulmaya başlanmıştı.

Pamukkale, Denizli, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:06 Kaynak: AA
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