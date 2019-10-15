Son Dakika Haberleri: Denizli'de kazada şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Son Dakika Güncel Denizli'de kazada şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Denizli'de kazada şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

25 dakika önce

Denizli'de, görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Yücel Başpınar'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

Denizli'de kazada şehit olan polis memuru için tören düzenlendi, System.String[]

Denizli'de, görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Yücel Başpınar'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 49 yaşındaki Yücel Başpınar için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenledi.

Törene, şehit polis memuru Başpınar'ın babası Basri, eşi Semiha, kızı Merve, oğlu Yunus Emre ile Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ile protokol üyeleri ve polis memurları katıldı.

Şehit polis memuru Yücel Başpınar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu ve öz geçmişi okundu.


Törende konuşan Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, zorlu ve her an ölümle burun buruna görev yaptıklarını söyledi.

Trafikte kaybedilen canların terörde kaybedilenlerden çok olduğunu hatırlatan Yıldız, "Çok fazla ders çıkarmamız gereken şeyler var. Şehidimizin yeri cennettir. Bizi de rahat hissettiren budur. Ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Eşinin naaşının karşısında selam duran Semiha Başpınar, tören sırasında çocuklarına sarılarak gözyaşı döktü. Şehit eşi ve yakınlarını, polisler ve protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı.

Okunan duanın ardından Başpınar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a uğurlandı.

Şehit polisin cenazesi İmaret Camisi'nde ikindi vaktinde kılınacak namazın ardından Bayraktepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Olay

Barbaros Caddesi'nde 13 Ekim'de devriye gezen Süleyman Topaloğlu idaresindeki 20 A 7551 plakalı ekip aracı ile Aykut M'nin kullandığı 20 DM 567 plakalı otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Yücel Başpınar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki (PAÜ) müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Kaza sırasında 1,33 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Aykut M. ise gözaltına alınmıştı.

Başpınar, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:46 Kaynak: AA
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