Denizli'de kedi ile köpeğin kalpleri ısıtan dostluğu - Son Dakika

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kedi ve köpeğin birbirine sarılıp uyuması renkli görüntü oluşturdu.



Sarayköy Belediyesi Hayvan Barınağındaki yavru köpek ve kedinin barınakta birbirine sarılıp uyuyor.



Veteriner Ayşe Özsoy AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedi ve köpeğin dostluğunu görenlerin duygulandığını ifade eden etti.

Özsoy, "Köpek kediyi koynuna alıp uyutuyor. Zıt hayvanların birbirlerine bu kadar yaklaşmaları insanlara ders veriyor. Barınağımızda baktığımız küçük yavrular birbiriyle kaynaştılar. Beraber oynayıp, beraber yemek yiyorlar. Birbirleri ile güzel vakit geçirmelerini görmek insanın içini ısıtıyor." diye konuştu.