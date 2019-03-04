Son Dakika Haberleri: Denizli'de Kedilerin Zehirlendiği İddiası

Denizli'de Kedilerin Zehirlendiği İddiası

9 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokak kedilerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

Denizli'de Kedilerin Zehirlendiği İddiası, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokak kedilerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.


Alınan bilgiye göre, Sevindik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çöp poşeti içerisinde 6 kedi ölü halde bulundu.


Mahalle sakinleri de hayvanların zehirli maddeyle itlaf edildiğini ileri sürerek tepki gösterdi.

Ayşe Darendeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Diğer sokak hayvanlarının ölmemesi için yetkililerden yardım bekliyoruz. Artık söylenecek söz yok." diye konuştu.

Öte yandan zabıta ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:04 Kaynak: AA

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