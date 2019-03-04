Denizli'de Kedilerin Zehirlendiği İddiası

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokak kedilerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokak kedilerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.





Alınan bilgiye göre, Sevindik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çöp poşeti içerisinde 6 kedi ölü halde bulundu.





Mahalle sakinleri de hayvanların zehirli maddeyle itlaf edildiğini ileri sürerek tepki gösterdi.



Ayşe Darendeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Diğer sokak hayvanlarının ölmemesi için yetkililerden yardım bekliyoruz. Artık söylenecek söz yok." diye konuştu.



Öte yandan zabıta ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kırklareli Babaeski'de Cinayet Gerginliği

Aksaray'da Afgan Genç, Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Arkadaşını Öldürdü

Kayınvalidesi ve İki Kayınbiraderini Öldüren Damat İntihar Etti

Kayıp Olarak Aradığı Oğlunu, Otomobilinde Ölü Buldu