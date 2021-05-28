Denizli'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde telefonla dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Pınarkent Mahallesi'nde ikamet eden G.A.(25) kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan ve adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyen 3 kişinin evdeki altınlarını alarak kayıplara karıştıkları şikayetiyle jandarmaya telefon ihbarında bulundu.

Bu sırada mahallede devriye görevi yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ticari taksiyle kaçmaya çalışan N.Ç. (31) ile R.S'yi (27) gözaltına aldı. Diğer zanlı A.C. (37) ise saklandığı adreste yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde bulunan yaklaşık 150 bin lira değerindeki altın, G.A'ya teslim edildi.