Yalnız yaşadığı iş hanında ölü bulundu - Son Dakika
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Yalnız yaşadığı iş hanında ölü bulundu

04.08.2022 11:29
Yalnız yaşadığı iş hanında ölü bulundu

Denizli'de kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, aynı zamanda ev olarak da kullandığı iş hanında ölü bulundu.

Denizli'de kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, aynı zamanda ev olarak da kullandığı iş hanında ölü bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi 1588 Sokakta bulunan iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iş hanının zemin katında aynı zamanda ev olarak da kullandığı oda da tek başına yaşayan Ahmet Gürbüz'den (54) sabah saatlerinde haber alamayan yakınları iş hanına geldi. Yakınları içeri girdiğinde Gürbüz'ün hareketsiz yattığını fark etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

İş hanına gelen ekipler, Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kendisinin sağlık sorunları olduğunu bunun içinde sürekli hastaneye gittiği öğrenilen Gürbüz'ün sabah saatlerinde öldüğü tespit edildi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalnız yaşadığı iş hanında ölü bulundu - Son Dakika

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