Denizli'de kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapıp kaçan kişi 2 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapıp kaçan kişi 2 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

Denizli'de kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapıp kaçan kişi 2 yıl sonra yakalandı

6 saat önce

Denizli'nin Bekilli ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtıp kandırdığı vatandaşın paralarını alan bir kişi gözaltına alındı.

Denizli'de kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapıp kaçan kişi 2 yıl sonra yakalandı, System.String[]

Denizli'nin Bekilli ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtıp kandırdığı vatandaşın paralarını alan bir kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) iki yıl önce Bekilli ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Mustafa Vural'ın dolandırılması olayı ilgili başlattığı çalışmada şüpheliyi tespit etti.


JASAT ekipleri zanlının kendisini jandarma olarak tanıtarak "Köyde birisi öldü. Ölen kişinin paraları evinizdeki paralar arasındaymış. İncelenmek üzere paraları bana vermeniz gerekiyor. İncelendikten sonra karakolda size teslim edeceğiz." diyerek vatandaşın evindeki paraları alarak kaçtığını belirledi.

Ekipler, güvenlik kameralarından aracı tespit ederek olaya karışan kişiyi son olarak Acıpayam ilçesindeki bir eğlence merkezinde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan A.E. gözaltına alındı.


Paraları eğlence merkezlerinde harcadığı tespit edilen zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


A.E, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Bekilli, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:24 Kaynak: AA
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