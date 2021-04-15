Denizli'de kendisini polis olarak tanıtıp 70 yaşındaki kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Çal ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak 70 yaşındaki kişinin para ve altınlarını dolandıran şüpheli tutuklandı.

Sanayide motor ustası olan zanlı İ.Ç'nin (58) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin 4 ay önce Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan F.M'yi de 100 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Zanlının farklı illerdeki suçlarının da araştırıldığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İ.Ç, kendisini polis olarak tanıtarak Çal'da yaşayan N.C'nin (70) 30 bin lirası ile 5 Cumhuriyet altını ve 2 altın bileziğini dolandırmıştı. Jandarma ekibi İ.Ç'yi dün operasyonla gözaltına almıştı.