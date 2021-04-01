Denizli'de kesinleşmiş cezası bulunan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ile Honaz , Buldan ve Bozkurt ilçe jandarma komutanlıkları, aranan şahıslara yönelik "Avcı" adı verilen operasyon düzenledi.

Denizli 'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 kişi tutuklandı.

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