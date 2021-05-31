Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari sanık O.B'nin bulunduğu adres, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlendi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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