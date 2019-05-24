Son Dakika Haberleri: Denizli'de Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya ve berat

Denizli'de Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya ve berat

8 saat önce

Denizli'den Kıbrıs Barış Harekatına katılan 26 gaziye milli mücadele madalyası ve beratı verildi.

Denizli'de Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya ve berat, System.String[]
Denizli'den Kıbrıs Barış Harekatına katılan 26 gaziye milli mücadele madalyası ve beratı verildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilere ve gazi yakınlarına milli mücadele madalyası ve beratı teslimi dolayısıyla valilik konferans salonunda tören düzenlendi.
Vali Hasan Karahan, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatına katılarak "Gazilik" unvanı alan vatandaşlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyası verilmesinin uygun görüldüğünü belirti.
Söz konusu madalyaların tevcih işlemlerinin KKTC'nin bütün illerde temsilciliği bulunmadığı için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleri ile yapıldığını dile getiren Karahan, şunları söyledi:
"Üstün görev anlayışı içinde feragat, fedakarlık, başarı dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı, Milli Mücadele Madalyası ve Beratı tevcih edilen gazilerimize vatanımıza yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür ediyoruz. Canlarıyla, kanlarıyla hizmet eden vatan evlatlarını en yüksek düzeyde takdir etmek ve onların hatıralarını ebediyete kadar yaşatmak adına Milli Mücadele Madalyasını ve Beratı takdim etmek için sizlerin de katılımıyla bu programı gerçekleştiriyoruz. Siz gazilerimize Allah uzun ömürler nasip etsin. Hepinizden Allah razı olsun. Devletimizin ve milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne ve kardeşliğimize kast eden saldırılara ve terör eylemlerine karşı, aziz milletimiz gereken cevabı vermiş ve vermeye de devam edecektir."
Düzenlenen törende 26 gazi ve gazi yakınına milli mücadele madalyaları ve beratı, Vali Karahan ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.
Törene, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Tüzün, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:39 Kaynak: AA
Denizli, Kıbrıs, Güncel
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