Denizli'de kimlik bildirimini ihlal eden apartlara ceza - Son Dakika

Denizli'de 2020 yılında kimlik bildirim sistemini (KBS) ihlal eden apart sahibi ve işleticilerine toplam 923 bin 272 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2. maddesinde sayılan tesislere "günübirlik kiralanan evler" ibaresinin de eklendiği belirtildi.

Kanunda özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri ile özel sağlık müesseselerinin tüm kayıtlarını bilgisayarda tutma, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar sistemine bağlanma, mevcut bilgi, belge ve kayıtlarını sistem üzerinden anlık olarak bildirme zorunluluğu getirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suç işlemeyi alışkanlık haline getiren şahısların konaklama amacı ile sıklıkla kullandıkları bu tür geçici konaklama yerlerinin kayıt altına alınması, kolluk birimlerinin suç ve suçlu ile mücadelesinde önemli rol oynamaktadır. 2020 yılı içerisinde ilimiz genelinde bulunan geçici konaklama yerlerine yönelik olarak 44 bin 10 apart dairesinin kontrolü yapılmış, yapılan denetimler sonunda ilgili kanun maddesini ihlal eden apart sahibi ve işleticilerine toplam 923 bin 272 lira idari yaptırım kararı uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.