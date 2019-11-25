Son Dakika Haberleri: Denizli'de kimsesiz kişi acil servis bekleme salonunda ölü bulundu
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Denizli'de kimsesiz kişi acil servis bekleme salonunda ölü bulundu

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kimsesiz kişi, hastanenin acil servisi bekleme salonunda ölü bulundu.

Denizli'de kimsesiz kişi acil servis bekleme salonunda ölü bulundu, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kimsesiz kişi, hastanenin acil servisi bekleme salonunda ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, kimsesiz olduğu öğrenilen Basri Gündoğan'ı (70) Pamukkale Üniversitesi Hastanesi acil servis bekleme salonunda hareketsiz halde bulan çalışanlar, durumu sağlık görevlileri ile polise bildirdi.


Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gündoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Kalp krizi nedeniyle öldüğü değerlendirilen Gündoğan'ın cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Acil Servis, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:14 Kaynak: AA
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