Denizli'de bulunan kimya fabrikasında yangın! Siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü - Son Dakika
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Denizli'de bulunan kimya fabrikasında yangın! Siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü

28.11.2022 15:02

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Denizli'nin Kale Mahallesi Denizli-Afyonkarahisar kara yolu 100 metre mesafedeki kimya fabrikasında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Kimya fabrikasında yangın! Siyah dumanlar kentin birçok noktasından görüldü

YANGIN TÜM FABRİKAYI SARDI

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kimyasal maddeler nedeniyle alevler, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Zaman zaman patlamalar yaşanan bölgede, geniş çaplı önlem alındı.

Kimya fabrikasında yangın! Siyah dumanlar kentin birçok noktasından görüldü

SİYAH DUMANLAR KENTİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLDÜ

Polis de bölgeye yaklaşılmaması için uyarılarda bulunuyor. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.

Kaynak: DHA
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Pamukkale, İtfaiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de bulunan kimya fabrikasında yangın! Siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de bulunan kimya fabrikasında yangın! Siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü - Son Dakika
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