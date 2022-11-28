Polis de bölgeye yaklaşılmaması için uyarılarda bulunuyor. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.

Kaynak: DHA

Pamukkale, İtfaiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de bulunan kimya fabrikasında yangın! Siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü - Son Dakika

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