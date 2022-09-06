Kıraathanede kumar oynarken yakalandılar - Son Dakika
Üye Girişi

Kıraathanede kumar oynarken yakalandılar

06.09.2022 12:27
Kıraathanede kumar oynarken yakalandılar

Denizli'de kıraathaneye gerçekleştirilen operasyonda kumar oynarken yakalanan 10 kişi, 41 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Denizli'de kıraathaneye gerçekleştirilen operasyonda kumar oynarken yakalanan 10 kişi, 41 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentte operasyonlarını devam ettiren Ahlak Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip gerçekleştirdiği bir iş hanındaki kıraathaneye operasyon düzenledi. Yapılan çalışma sonucu 10 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Ahlak ekiplerini karşılarında görünce bin bir türlü yalan uyduran şüpheliler, yapılan aramalar sonrası ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Polis araçlarına alındıklarında rahat tavırlar sergileyen şüpheliler hiçbir şey olmamış gibi karakola giderken, kıraathanede ise çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Zabıta ekipleri tarafından mühürlenen kıraathanedeki 10 şüpheliye 41 bin TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Depremde hasar gören mahallenin duvarları kadın muhtarın çabasıyla renklendi Depremde hasar gören mahallenin duvarları kadın muhtarın çabasıyla renklendi Denizli'de tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü Denizli'de tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: İHA

Ahlak Büro Amirliği, Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kıraathanede kumar oynarken yakalandılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:00 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
11:57 Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran holiganın 3 yıla kadar hapsi istendi
11:46 Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor
11:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı hakkında ilk kez konuştu: Herkes aday olma hakkına sahiptir
11:47 Müge Anlı ve polis ekiplerinden Taksim'de müthiş operasyon! Gece kulübünde çalıştırılmak için 11 gündür alıkonulan kız çocuğu kurtarıldı
11:57 Muhtarı şehit etmişti! İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi
11:29 Fenerbahçe'den stopere genç aday! 19 yaşındaki Nagalo'yu transfer etmek için çalışmalar başladı
11:30 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11:29 Türkücü İsmail Türüt, Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı için ifade verdi!
11:23 İcra affıyla hangi borçlar silinecek? Nereye müracaat edilecek? 6 milyon vatandaşın 30 milyar TL'lik icra borcu hakkında tüm merak edilenler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 12:32:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kıraathanede kumar oynarken yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement