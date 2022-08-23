Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücünün dehşet saçtığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücünün dehşet saçtığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

23.08.2022 16:16
Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücünün dehşet saçtığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Denizli'de kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücünün kullandığı otomobilin başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü kazadan bir acı haber daha geldi.

Denizli'de kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücünün kullandığı otomobilin başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü kazadan bir acı haber daha geldi. Alkollü otomobil sürücüsü 9 gün sonra yaşam mücadelesine yenilerek hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İzmir Bulvarı üzerinden Sarayköy istikametine doğru seyir halinde olan Coşkun Karaman (31) idaresindeki 20 H 5697 plakalı otomobil, kırmızı ışıktan geçtikten sonra kavşaktaki M.A. (38) kontrolündeki 20 ALL 20 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 20 H 5697 plakalı otomobil, park halindeki 20 FK 434 plakalı araca çarparken, diğer araç ise hurdaya dönerek savruldu.

Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücü M.A. ve yanında bulunan eşi ile çocuğunu hastaneye kaldırırken, park halindeki araca çarpan otomobildeki sürücü Karaman ve yolcu konumundaki arkadaşı Halil İbrahim İri (43) sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hastaneye götürülen İri kısa süre sonra hayatını kaybederken, bir diğer acı haber ise 9 gün sonra geldi. Sürücü Coşkun Karaman'da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Böylelikle feci kazada ölü sayısı 2'ye yükselmiş oldu. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Denizli'de son 1 haftada 164 trafik kazası meydana geldi Denizli'de son 1 haftada 164 trafik kazası meydana geldi Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Karaman, Tragger, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücünün dehşet saçtığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
15:02 Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti
14:53 Yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova toprağa verildi
14:53 Civan Canova'nın cenaze namazında utanç veren anlar! Bir kadın sırıtarak ünlülerle fotoğraf çektirme mücadelesine girişti
14:52 Annesiyle sevgilisini görünce kriz geçirdi! Bıçakla bir kişiyi öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 16:16:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücünün dehşet saçtığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement