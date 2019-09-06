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Denizli'de Kış Spor Okulları kayıtları başlıyor

1 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz ve kış olmak üzere yılda iki kez düzenlenen ücretsiz spor okullarının kış dönemi kayıtları 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Denizli'de Kış Spor Okulları kayıtları başlıyor, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz ve kış olmak üzere yılda iki kez düzenlenen ücretsiz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor okullarının kış dönemi kayıtları 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor.


Denizli'de 7'den 70'e herkesin istediği dalda spor yapabilmesi için yaz ve kış olmak üzere yılda iki kez düzenlenen spor kursları kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kış Spor Okulları kayıtları 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlıyor. "Denizli'de spor yapmayan kimse kalmayacak" sloganı ile birçok başarılı çalışmanın altına imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşam için destek vermeye devam ediyor. Sahip olduğu tüm tesislerde Denizlililere ücretsiz spor yapma imkanı sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi bu dönem atletizm, basketbol, buz pateni, cimnastik, judo, masa tenisi, okçuluk, pilates, satranç, taekwondo, tenis, voleybol, yüzme ve zumba, branşlarında ücretsiz eğitim verecek. 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak kayıtlar ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi, İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ile Yenişehir Spor Merkezi'nde yapılacak. Mesai saatleri içerisinde 0 258 262 1122, 0 258 211 00 70 ve 0 258 373 03 67 numaralardan ayrıntılı bilgi alınabileceği ifade edildi.


Başkan Zolan'dan kurslara davet


Vatandaşların spor yapması için gayretlerinin artarak devam edeceğini ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 7'den 70'e tüm hemşehrilerini spor kurslarına davet etti. Sağlıklı bir yaşam için sporun büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu ücretsiz spor kurslarımızın kış dönemi kayıtları başladı. Biz istiyoruz ki; tüm çocuklarımız tüm gençlerimiz ve yetişkin vatandaşlarımız arzu ettiği sporu yapabilme imkanına kavuşsun. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her türlü sporu yapabilmelerinin gayreti içinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:43 Kaynak: İHA
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