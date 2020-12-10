Denizli'de kış uykusunda olması gereken yılan doğada görüntülendi - Son Dakika

Denizli'de kış uykusunda olması gereken yılan doğada görüntülendi

Denizli'nin Çameli ilçesinde kış mevsiminde doğada görülen yılan, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde kış mevsiminde doğada görülen yılan, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kınıkyeri Mahallesi'nde aralık ayında doğada yılan görülmesi dikkat çekti. Mahalle sakini Duran Çiftçi, cep telefonu ile çektiği yılanın görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Çiftçi, kış uykusunda olması gereken engerek yılanının, yağmur ve kar yağmamasından dolayı kış uykusunu unuttuğunu söyledi.

Son Dakika

Brezilyalı efsane futbolcu Kaka: Fenerbahçe'ye attığım golü unutamıyorum

MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde

Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü

Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Veriler çok sağlam

Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek

Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı

Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti