Denizli'de kısıtlamayı ihlal edip, polise direnen kişiye 3 bin 150 lira para cezası

DENİZLİ'de sokağa çıkma kısıtlamasında polislere direnerek, zorluk çıkaran alkollü kişiye kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında devriye görevi yapan polis ekipleri, yoldan geçen Okan B.'nin izin belgesini kontrol etmek istedi. Alkollü olduğu öğrenilen Okan B., bu sırada yoldan geçen motosikletli kurye Furkan Demirtaş'a küfredince polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Okan B. polislere direnerek, zorluk çıkardı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken, gözaltına alınan şüpheli, polis aracına bindirildiği sırada camlara yumruk attı. Kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 lira para cezası uygulanan Okan B. daha sonra polis merkezine götürüldü.

Motosikletli kurye Demirtaş, siparişten döndüğü sırada yaşadığı olay karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti. Okan B.'nin birden önüne çıktığını söyleyen Demirtaş, kendisine küfürler eden ve gözaltına alınan kişiden şikayetçi olacağını dile getirdi.