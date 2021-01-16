Denizli'de kız öğrencilerden oluşan hokey takımı başarılarıyla dikkati çekiyor - Son Dakika

Denizli'de kız öğrencilerden oluşan hokey takımı başarılarıyla dikkati çekiyor

16.01.2021 13:03
Denizli'de kız öğrencilerden oluşan hokey takımı başarılarıyla dikkati çekiyor, System.String[]

Denizli'nin Güney ilçesindeki bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni tarafından kurulan kız hokey takımı, velilerin de desteğiyle önemli başarılara imza atıyor.

Denizli'nin Güney ilçesindeki bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni tarafından kurulan kız hokey takımı, velilerin de desteğiyle önemli başarılara imza atıyor.

Eziler Mahallesi'ndeki Mustafa Kaçmaz Ortaokulunda 4 yıl önce göreve başlayan beden eğitimi öğretmeni Suat Arı, Hokey İl Temsilciliğinden aldığı malzemelerle Eziler Hokey Takımı'nı kurdu.

Kız öğrencilerden oluşan takıma veliler de ilgisiz kalmadı. Çocuklarıyla antrenmanlara katılan velilerin de oynadığı hokey, ilçe genelinde sevilen sporlar arasına girdi.

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye dördüncüsü olmayı başaran Eziler Hokey Takımı, Türkiye Hokey Federasyonu tarafından ekim ayında Muğla'da düzenlenen İller Arası Hokey Cumhuriyet Kupası'nda da ikincilik elde etti.

Madalyalarla motive olan kız öğrenciler, Anadolu Yıldızlar Ligi'nde şampiyonluk için mücadele veriyor.

Karla kaplı sahada antrenman yapıyorlar

Mahallede spor salonu bulunmaması nedeniyle antrenmanlarını açık alanda sürdüren öğrenciler, karla kaplanan sahada ailelerinin de katılımıyla çalışmalarına devam ediyor.

Takım antrenörü Burak Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalleyi iki yıl önce hokeyle tanıştırdıklarını, kısa sürede elde edilen başarının öğrenci ve velileri motive ettiğini söyledi.

Mahallenin ilçe merkezine uzak olmasından dolayı yakında bir spor salonu bulunmadığını, bu nedenle antrenmanları beton zeminde sürdürdüklerini dile getiren Duman, ilk başta hokeyi yadırgayan bazı velilerin bu sporla tanıştıktan sonra çok sevdiğini anlattı.

Duman, "Köy takımının oluşmasıyla veliler de bu sporu sahiplendi. Köyde inanılmaz bir hokey sevgisi doğdu. 15 sporcumuz var. Bölgemizde bu sporu daha da yaygınlaştırmak ve Türk hokeyine milli sporcular kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporcuların hedefi büyük

Takım kaptanı Hatice Pekacar, bu sporu çok sevdiklerini ve haftada 6 gün antrenman yaptıklarını belirterek "Karda zor olsa da bunu devam ettirmeyi ve daha büyük başarılar kazanmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sporculardan Ayşe Gülsu Güneş ise hayvancılık yapan ailesine destek olduğunu, her gün hayvanlara baktıktan sonra antrenmanlara geldiğini aktardı.

Güneş, "Zor şartlarda çalışmamıza rağmen Türkiye dördüncülüğünü elde ettik. Çok mutluyuz. Ailelerimizle birlikte oynamak eğlenceli oluyor. Hedefimiz Türkiye birinciliğini elde etmek." ifadelerini kullandı.

Öğrenci velisi Şefika Bozdağ da kendisinin de çocuklarla birlikte hokey oynamaya başladığını ve çok sevdiğini dile getirerek, "Onlara destek olmak, yanlarında olmak için biz de bu spora başladık. Daha önce hiç böyle bir spor yapmamıştım. Bütün köylü buradayız." şeklinde konuştu.

Türkiye, Denizli, Muğla, Hokey, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizli'de kız öğrencilerden oluşan hokey takımı başarılarıyla dikkati çekiyor - Son Dakika Spor


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