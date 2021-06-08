Denizli'de kızını pompalı tüfekle yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Buldan ilçesinde tartışma sırasında kızını pompalı tüfekle yaralayan ve gözaltına alınan kişi, cezaevine gönderildi.
Yeni Mahallesi'nde 6 Haziran'da yaşanan olayla ilgili yakalanan A.A. (52), sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının emniyetteki ifadesinde kızına erkek arkadaşının evine gittiği için sinirlenerek ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
Olayda ağır yaralanarak Buldan Devlet Hastanesine kaldırılan Kadriye Esenay A'nın (25) hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
Kaynak: AA
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