Denizli'de KOBİ İhracat Seferberliği - Son Dakika
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Denizli'de KOBİ İhracat Seferberliği

6 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) işbirliğinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracata teşvik edilmesi amacıyla "TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı" düzenlendi.

Denizli'de KOBİ İhracat Seferberliği, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) işbirliğinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracata teşvik edilmesi amacıyla "TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı" düzenlendi.


DENİB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "TİM KOBİ İhracat Seferberliği" eğitim programında TİM tarafından KOBİ'lerin ihracata yönlendirilmesi ve ihracat yapmakta olan firmalarımızın ihracat desteklerinden maksimum oranda yararlanması amaçlanıyor. Program kapsamında Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, KOSGEB, Eximbank, TOSYÖV ve Kredi Garanti Fonu'ndan alanında yetkili isimler firmalarımıza nasıl ihracatçı olunacağı, ihracata ilişkin desteklerden nasıl yararlanılabileceği ve ihracatın finansmanına kadar birçok konuda katılımcıları bilgilendirdiler. Başlatılan eğitim programı 24-25 Şubat 2020 tarihlerinde Denizli İhracatçılar Birliği ev sahipliğinde yapıldı.


Etkinliğe katılan TİM Strateji, İnovasyon ve Girişimcilik Şube Müdürü Kübra Ulutaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ihracatı artırmak ve ihracata teşvik etmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Programın ilk gününde, "KOBİ Destekleri ve İhracatta Dijitalleşme konularında güncel bilgiler aktardılar. Programın ikinci gününde ise, "İhracatta Yönelik Kredi, Garanti ve Sigorta Programları ve Kefalet Uygulamaları ile İhracatın Finansmanında KGF Destekleri" konularında güncel bilgi sunumları gerçekleştirildi.


Öte yandan, Denizli'de faaliyet gösteren ihracatçı firma temsilcilerinin ve ilgililerin katılım sağladığı eğitim programı, soru-cevap bölümüyle sona erdi. - DENİZLİ

Türkiye, Denizli, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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