Polis, saçmaların olay yerinde park halinde olan otomobil ile hafif ticari araca da isabet ettiğini belirledi.

Kaynak: AA

Kervansaray, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de koluna saçma isabet eden kadın yaralandı - Son Dakika

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