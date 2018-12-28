Son Dakika Haberleri: Denizli'de Kom Ekipleri Kaçakçılara Göz Açtırmadı

Denizli'de Kom Ekipleri Kaçakçılara Göz Açtırmadı

29 dakika önce

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3,5 ton kaçak ve sahte alkolle birlikte çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

Denizli'de Kom Ekipleri Kaçakçılara Göz Açtırmadı, System.String[]
Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3,5 ton kaçak ve sahte alkolle birlikte çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yeni yılın yaklaşması ile yasa dışı yollardan temin edilen her türlü kaçak eşya, alkol ve tütün mamullerinin satışını ve imalatını yapmak isteyen şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyonlar yaptı. Yeni yılın yaklaşması ile birlikte özellikle alkollü içkilere talebin artması nedeniyle harekete geçen ekipler operasyonlarda çok sayıda ev ve iş yerine baskınlar düzenleyerek ayrıca takibe alınan araçları durdurup arama yaptı. Kentin huzuru refahı için ve vatandaşların yeni yıl nedeniyle kandırılmasının önüne geçmek amacıyla KOM ekipleri tarafından son 1 hafta da yapılan operasyonlarda 3,5 ton kaçak ve sahte alkol, 70 bin adet makaron, 15 bin 120 adet içi tütünle doldurulmuş kaçak dolma sigara, 5 bin 120 adet kaçak ilaç, 50 adet kaçak cep telefonu ve 70 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 161 adet kaçak kol saati ve parfüm ile 5 adet kaçak sigara üretim makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 8 kişinin gözaltına alındığı ve şahıslardan 1'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:52 Kaynak: İHA

Polis, Denizli, 3. Sayfa
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