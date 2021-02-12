Denizli'de komşusunun evine pompalı tüfekle ateş eden şüpheli aranıyor - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde komşusunun evine pompalı tüfekle ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Karşıyaka Mahallesi'nde M.K. ile apartman komşusu R.C. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından M.K, kapıyı kapatıp evine girdi. Evine giden R.C ise pompalı tüfekle dönüp, komşusunun evinin kapısına ateş etti.
R.C, olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, inceleme yaptı.
M.K'nin polis merkezine ifadesine başvuruldu. R.C'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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