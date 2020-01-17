Denizli'de kömür sobası faciasında 3 kız kardeşten 1'i öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de kömür sobası faciasında 3 kız kardeşten 1'i öldü - Son Dakika

Denizli'de kömür sobası faciasında 3 kız kardeşten 1'i öldü

6 saat önce

Denizli'de kömür sobası faciasında 3 kız kardeşten 1'i öldü (TÜM GÖRÜNTÜLERLE YENİDEN)

Denizli'de kömür sobası faciasında 3 kız kardeşten 1'i öldü (TÜM GÖRÜNTÜLERLE YENİDEN)

Denizli'de kömür sobası faciasında 3 kız kardeşten 1'i öldü

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:48 Kaynak: DHA
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