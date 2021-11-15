Denizli'de konsomatris çalıştıran 4 mekana cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 136 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. 4 içkili mekanda konsomatris çalıştırıldığı tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 08 ile 14 Kasım 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 136 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimde geçici konaklama yerlerinde ise ekipler 6 ayrı adreste bulunan 65 apart dairesini kontrol etti. Denetimlerde 1 apart yetkilisine 19 bin 667 TL para cezası uygulandı. 4 içkili mekanda konsomatris çalıştırıldığı tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde 968 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi. - DENİZLİ