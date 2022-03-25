Denizli'de konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika
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Denizli'de konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü

25.03.2022 16:51
Denizli'de konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, ev olarak kullanılan konteynerde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, ev olarak kullanılan konteynerde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Aşağı Mahallesi pazar yerindeki konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesi sonrası, konteynerde yaşadığı belirtilen Şaban Ülker'in (52) cesedine ulaşıldı. Yangın nedeniyle bir köpeğin de telef olduğu belirlendi.

İtfaiye ekibinin yaptığı ilk inceleme sonucuna göre yangının elektrikli ısıtıcıdan çıkmış olabileceği belirtildi.

Denizli'de konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü
Denizli'de konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü

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Acıpayam, Denizli, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika
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