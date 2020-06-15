Denizli'de konut satışları yüzde 41,7 azaldı - Son Dakika

Denizli'de konut satışları yüzde 41,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Mayıs ayı konut satış istatistiklerini yayımladı.

Denizli'de konut satışları yüzde 41,7 azaldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Mayıs ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. İstatistiklere göre, Denizli'de konut satışları yüzde 41,7 azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Mayıs ayında Denizli'de konut satış istatistiklerini yayımladı. TÜİK istatistiklerine göre, Denizli'de geçen yılın mayıs ayına oranla yüzde 41,7 azalarak, konut satışı 616 oldu. Satışı gerçekleşen 616 konutun 412'si ikinci el olarak satılırken 204'ü ilk satış olarak gerçekleşti. Denizli konut satışında yüzde 1,2'lik payla 22'inci sırada yer aldı. Kent genelinde ipotekli satışlar ise bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 27,1 artış göstererek 281 oldu. 281 ipotekli satışı gerçekleşen konutun 802i ilk satış olurken 201'i ikinci el satış oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satış payı yüzde 36,3 olurken bu oran Denizli'de yüzde 45,6 olarak gerçekleşti. Denizli'de diğer konut satışları ise bir önceki yıla oranla yüzde 59,9 azalış göstererek 335 oldu. Bu satışların 124'ü ilk satış olurken 211'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. - DENİZLİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 02:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli'de konut satışları yüzde 41,7 azaldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak 1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi         
20:23
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor         
20:21
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor         
19:46
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti         
19:34
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun         
19:24
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı         
19:18
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir         
19:03
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak         
18:56
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti         
18:51
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu         
18:47
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu         
18:45
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı         
18:43
Yengesini bıçakla öldüren zanlı, jandarmaya teslim oldu Yengesini bıçakla öldüren zanlı, jandarmaya teslim oldu         
18:35
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
18:34
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü         
18:21
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti         
18:10
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var 16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var         
17:50
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı         
17:34
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü         
17:25
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı         
17:11
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı         
17:06
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı         
16:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir         
16:57
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe         
16:51
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır         
16:50
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor         
16:46
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi         
16:43
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı         
16:42
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek         
16:41
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 20:36:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de konut satışları yüzde 41,7 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]