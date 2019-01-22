Son Dakika Haberleri: Denizli'de Köpeklerin Öldürüldüğü İddiası

Denizli'de Köpeklerin Öldürüldüğü İddiası

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, iğneyle uyutulduğu iddia edilen 11 köpekten 6'sı öldü.

Denizli'de Köpeklerin Öldürüldüğü İddiası, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, iğneyle uyutulduğu iddia edilen 11 köpekten 6'sı öldü.


Sırçalık Mahallesi'ndeki dağlık alanda köpeklerin hareketsiz yattığını görenler, jandarma ve belediye ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemede, uyuşturucu iğneyle vurulduğu tespit edilen, aralarında yavruların da bulunduğu 11 köpekten 6'sının öldüğü anlaşıldı.


Salda Doğayı Koruma ve Yaşatma Derneği (DOHAK) Başkanı Mesut Çal, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeklerin telef olduğu ihbarı üzerine bölgeye gittiklerini anlattı.


Kontrollerde bazı köpeklerin öldüğünü gördüklerini aktaran Çal, "Sırtlarında iğnelerin olduğunu gördük. Hayatta kalanlar ise aç ve susuzdu. Yakaladığımızı barınağa götüreceğiz. Bu iğne özel izin ile alınabilen, silahı olan anestezi uyuşturucu bir iğne ve narkotik malzeme olarak kullanılıyor. Veteriner hekim dışında kullanan, uyuşturucu madde taşımaktan ceza alır. Hepsini silahla iğneleyip bayıltmışlar ve telef olmuş." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:57 Kaynak: AA

Acıpayam, Denizli, Güncel
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