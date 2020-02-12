Denizli'de korkunç olay - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de korkunç olay - Son Dakika

Denizli'de korkunç olay

6 saat önce

Denizli'de meydana gelen korkunç olayda, bir şahıs annesini darp ettiği ileri sürülen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.

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Denizli'de meydana gelen korkunç olayda, bir şahıs annesini darp ettiği ileri sürülen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü.


Edinilen bilgilere göre, olay Acıpayam ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, evin büyük oğlu Selman K., dün gece geç saatlerde annesi Esma K. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası Selman K.'nin annesini darp ettiği öne sürüldü. Bunun üzerine tartışmaya dahil olan evin diğer oğlu Kemal K., ağabeyini annesini dövmemesi konusunda uyardı. Bu defa kardeşler arasında tartışma çıktı. Ardından Kemal K. evde eline geçirdiği bıçakla ağabeyi Selman K.'yi öldürdü. Olayın ardından Kemal K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:03 Kaynak: İHA
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